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採檢多醫院急診超忙 衛生局：未接觸危險區染疫者別來

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院因應疫情嚴峻，急診外搭帳旁設防疫站，醫護人員高規格面對疫情。記者卜敏正／攝影
嘉義基督教醫院因應疫情嚴峻，急診外搭帳旁設防疫站，醫護人員高規格面對疫情。記者卜敏正／攝影

嘉義縣市消防局救護車今天要送患者到院急救，多醫院都回報「急診採檢忙、要等很久」，市民到醫院就診也發現，採檢患者相當多，院內醫護人員為了採檢忙碌不已，質疑嘉義地區維持零確診、無疫情，為何這麼多人篩檢？是北部的人回嘉採檢嗎？

「疫情嚴峻、高規格面對！」嘉義基督教醫院表示，今天院內採檢人數的確增加不少，詳細數量仍待統計，另急診患者必須等很久，主因檢傷分類時，醫護除了量體溫、也必須疫調，詢問是否曾去過雙北等危險區域，就醫時間相對比較長。

部立嘉義醫院指出，自從本土個案增加後，防疫採檢人數就開始增加，今天十多名到院採檢者，主要是衛生局通知到院採檢，另為避免群聚感染，現在患者住院前必須先篩檢，急診檢傷也要疫調，發燒、有相關旅遊史都須採檢，另醫師看診還要疫調評估，加上防疫策略不斷滾動調整，採檢程序比較長。

嘉義市衛生局表示，患者有新冠肺炎症狀，或曾去過雙北等危險區域者，出現發燒症狀者，皆要求搭防疫專車到院採檢，但若沒症狀、未接觸染疫者或到過危險區域者，這段時間不鼓勵到醫院，以免影響醫院採檢量能。

衛生局說，目前衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義醫院、聖馬爾定醫院、嘉基醫院都設「採檢站」，民眾請依醫療分級及採檢時段，優先至社區採檢醫院就醫，就醫勿搭乘大眾運輸工具，全程須配戴口罩，並請告訴醫護人員旅遊史、職業別、接觸史，及是否有群聚，以供醫師診斷通報。

嘉義市衛生局表示，衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義醫院、聖馬爾定醫院、嘉基醫院都設「採檢站」，民眾請依醫療分級及採檢時段，優先至社區採檢醫院就醫。記者卜敏正／翻攝
嘉義市衛生局表示，衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義醫院、聖馬爾定醫院、嘉基醫院都設「採檢站」，民眾請依醫療分級及採檢時段，優先至社區採檢醫院就醫。記者卜敏正／翻攝

嘉義 衛生局 患者

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