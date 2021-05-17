採檢多醫院急診超忙 衛生局：未接觸危險區染疫者別來

嘉義縣市消防局救護車今天要送患者到院急救，多醫院都回報「急診採檢忙、要等很久」，市民到醫院就診也發現，採檢患者相當多，院內醫護人員為了採檢忙碌不已，質疑嘉義地區維持零確診、無疫情，為何這麼多人篩檢？是北部的人回嘉採檢嗎？

「疫情嚴峻、高規格面對！」嘉義基督教醫院表示，今天院內採檢人數的確增加不少，詳細數量仍待統計，另急診患者必須等很久，主因檢傷分類時，醫護除了量體溫、也必須疫調，詢問是否曾去過雙北等危險區域，就醫時間相對比較長。

部立嘉義醫院指出，自從本土個案增加後，防疫採檢人數就開始增加，今天十多名到院採檢者，主要是衛生局通知到院採檢，另為避免群聚感染，現在患者住院前必須先篩檢，急診檢傷也要疫調，發燒、有相關旅遊史都須採檢，另醫師看診還要疫調評估，加上防疫策略不斷滾動調整，採檢程序比較長。

嘉義市衛生局表示，患者有新冠肺炎症狀，或曾去過雙北等危險區域者，出現發燒症狀者，皆要求搭防疫專車到院採檢，但若沒症狀、未接觸染疫者或到過危險區域者，這段時間不鼓勵到醫院，以免影響醫院採檢量能。