假消息！雲林虎尾第1市場將拆除重建 公所縣府聯手闢謠

列為歷史建物的雲林縣虎尾鎮第1公有零售市場，最近傳出本月19日將拆除重建，引起攤商恐慌，縣府文觀處和虎尾鎮公所今天聯手闢謠，強調歷史建物範圍不可能拆除。公所並譴責有心人造謠，強調未來會在兼顧維護歷史遺跡和民眾權益下，積極推動舊市場改建，帶動市區發展和繁榮。

虎尾鎮長丁學忠和代表會主席林嘉弘指出，第一零售市場建於昭和11年（1936年）是日治時代虎尾官營小賣市場，後來逐漸擴大至現今約1公頃的規模，位於黃金地段，人車鼎沸，2019年登錄為雲林縣歷史建物，因老舊不堪，髒亂漏水，阻礙市區發展，去年公所與縣府爭取經費著手進行歷史建築活化計畫。

丁學忠說，市場已80多年歷史，消防安全與採光衛生條件差，致長久來總是場外熱、場內冷，過去20多年曾多次計畫改建，但總被少數「既得利益者」假借名義阻擾，最後無疾而終，只能像貼膏藥般「補強」，使虎尾人共同記憶的老市場蒙塵，淪為安全不定時炸彈。

丁學忠說，公所好不容易爭取一億餘元改建，卻再橫遭阻礙，市場中不乏有轉租現象，公所不容許黃金地段淪為少數人獨享利益，因此他正式宣布這次一定決心完成改建，延續市場風華。

文觀處長陳璧君進一步說明，列為歷史建物的部分只有第1賣場，第2賣場還在審核中，縣府去年花費275萬元對市場進行調研，認為太子樓建築型態，具歷史保留價值，因此將分2階段爭取經費，配合公所的市場新建再造與周邊環境改善計畫進行整修，讓整座市場重生，連結老一輩情感記憶，也讓年輕人願意親近老市場，整個計畫並沒有要拆除第1或第2賣場。

今天記者走訪市場，攤商認為他們生意做得好好的，若只修建活化大家都支持，但拆除重建則須從長計議，希望公所能充分溝通，透明公開，免讓大家不安。