快訊

衛福部醫師逆風打臉「平行感染鏈」 用時間序推真相

高雄市公布2確診案足跡 義享天地、大順路好市多在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假消息！雲林虎尾第1市場將拆除重建 公所縣府聯手闢謠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影

列為歷史建物的雲林縣虎尾鎮第1公有零售市場，最近傳出本月19日將拆除重建，引起攤商恐慌，縣府文觀處和虎尾鎮公所今天聯手闢謠，強調歷史建物範圍不可能拆除。公所並譴責有心人造謠，強調未來會在兼顧維護歷史遺跡和民眾權益下，積極推動舊市場改建，帶動市區發展和繁榮。

虎尾鎮長丁學忠和代表會主席林嘉弘指出，第一零售市場建於昭和11年（1936年）是日治時代虎尾官營小賣市場，後來逐漸擴大至現今約1公頃的規模，位於黃金地段，人車鼎沸，2019年登錄為雲林縣歷史建物，因老舊不堪，髒亂漏水，阻礙市區發展，去年公所與縣府爭取經費著手進行歷史建築活化計畫。

丁學忠說，市場已80多年歷史，消防安全與採光衛生條件差，致長久來總是場外熱、場內冷，過去20多年曾多次計畫改建，但總被少數「既得利益者」假借名義阻擾，最後無疾而終，只能像貼膏藥般「補強」，使虎尾人共同記憶的老市場蒙塵，淪為安全不定時炸彈。

丁學忠說，公所好不容易爭取一億餘元改建，卻再橫遭阻礙，市場中不乏有轉租現象，公所不容許黃金地段淪為少數人獨享利益，因此他正式宣布這次一定決心完成改建，延續市場風華。

文觀處長陳璧君進一步說明，列為歷史建物的部分只有第1賣場，第2賣場還在審核中，縣府去年花費275萬元對市場進行調研，認為太子樓建築型態，具歷史保留價值，因此將分2階段爭取經費，配合公所的市場新建再造與周邊環境改善計畫進行整修，讓整座市場重生，連結老一輩情感記憶，也讓年輕人願意親近老市場，整個計畫並沒有要拆除第1或第2賣場。

今天記者走訪市場，攤商認為他們生意做得好好的，若只修建活化大家都支持，但拆除重建則須從長計議，希望公所能充分溝通，透明公開，免讓大家不安。

陳璧君指出，原定本19日邀攤商舉行說明會，因疫情取消，近日卻傳出市場19日將拆除，純屬謠傳。丁學忠也說，推動公共建設一定開放透明，市場改建也會做好溝通並兼顧攤商權益，但不會因少數有心人阻擾，就放棄改建腳步。代表會也當場表示將全力捍衛原有攤商權益，推動市場改建，帶動市區發展。

列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾市中心的第1公有市場已老舊，公所決心推動保留歷史建物之下，全面改建。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾市中心的第1公有市場已老舊，公所決心推動保留歷史建物之下，全面改建。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
列為歷史建築的虎尾鎮第1公有零售市場老舊不堪，謠傳將拆除重建，公所和縣府聯手闢謠，強調計畫是保留舊建築原貌推動改建，並非拆除整座市場。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾市中心的第1公有市場已老舊，公所決心推動保留歷史建物之下，全面改建。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾市中心的第1公有市場已老舊，公所決心推動保留歷史建物之下，全面改建。記者蔡維斌／攝影

歷史建築 漏水

延伸閱讀

開車載高中女兒搭火車 大甲市區撞公車母女兩人都受傷

這個菜市場仍有1成人不戴口罩 攤商驚驚鎮長出面相勸

都更條例立院三讀通過 容積獎勵誘因提高、地方可代拆

綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致

相關新聞

假消息！雲林虎尾第1市場將拆除重建 公所縣府聯手闢謠

列為歷史建物的雲林縣虎尾鎮第1公有零售市場，最近傳出本月19日將拆除重建，引起攤商恐慌，縣府文觀處和虎尾鎮公所今天聯手闢...

採檢多醫院急診超忙 衛生局：未接觸危險區染疫者別來

嘉義縣市消防局救護車今天要送患者到院急救，多醫院都回報「急診採檢忙、要等很久」，市民到醫院就診也發現，採檢患者相當多，院...

疫情嚴峻 台南市宣布取消今年龍舟競賽

台南市原訂在6月12日到14日舉辦龍舟錦標賽，市長黃偉哲今天宣布取消，並表示雖然是6月中才舉辦，但賽前選手必須一起練習，...

校園建太陽能光電基樁遭爆違法施工 勞工局勒令停工

台南市議員陳秋萍指出，永康區的南大附中正興建太陽能光電板基樁，但工地緊鄰數十戶住宅、每天上千名居民出入休憩公園，卻未召開...

進入準三級警戒 嘉縣議會研擬下周停會看法不一

內政部稍早去函全台各縣市議會，暫緩實施各項臨時會和定期會，嘉義縣進入準三級警戒，縣議會也研擬，定期會是否取消或採遠距，若...

遭疑「帶刀侍衛」介入汙水管材 黃敏惠激動：沒私心

嘉義市議員蔡文旭上周質詢「汙水下水道系統」，質疑將較好的HDPE管改為PVC管，他今天質詢再指，HDPE管僅多1%經費、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。