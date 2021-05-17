台南龍舟賽停辦 奇美博物館休館至28日
新冠肺炎疫情升溫，台南市自15日起進入「準三級」防疫警戒，市府呼籲民眾避免不必要聚會，今天宣布原訂於6月舉辦的國際龍舟錦標賽停辦，奇美博物館也決定休館至28日。
台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南龍舟賽有300多年歷史，是台南市重要的民俗活動之一，去年在落實防疫工作的前提下，成為中南部唯一順利舉辦龍舟賽的縣市，今年賽事原訂比照去年的防疫規格，採縮減比賽天數、限縮組數、限制隊數方式辦理，共有149隊、3500多名選手報名參賽。
鄭新輝表示，考量目前疫情升溫，且近期案例的防疫觀察期均已跨及龍舟賽活動期間，市府將以最嚴謹的態度抗疫，為避免民眾群聚造成防疫破口，決定取消今年龍舟賽事，以市民的健康為首要考量。
奇美博物館也在今天下午發布公告，配合防疫升級，自明天起至28日暫時休館，開館時間將視疫情發展滾動式調整。
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