校園建太陽能光電基樁遭爆違法施工 勞工局勒令停工

台南市議員陳秋萍指出，永康區的南大附中正興建太陽能光電板基樁，但工地緊鄰數十戶住宅、每天上千名居民出入休憩公園，卻未召開任何說明會，引起居民疑慮。市府勞工局指出，接獲議員反映已派員會同職安署南區職安中心勞動檢查，發現以怪手充當吊車、工地工人未戴安全帽等5項缺失，違規部分已令停工、預計罰鍰7萬元。

陳秋萍表示，與永康社區發展協會理事長李佳鴻、永康保聖殿主委林志民到太陽光電基樁基地查勘，發現施工現場工人未戴安全帽，工地也未設置防止墜落的護欄，甚至將怪手作為吊掛工具等亂象，似乎已違反職業安全衛生作業相關規定。

陳秋萍表示，業者沒有和居民溝通，施工現場沒有告示牌，猶如偷偷摸摸施作，才會引發地方反彈，尤其如此的施工品質，怎麼能讓居民安心？