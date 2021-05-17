進入準三級警戒 嘉縣議會研擬下周停會看法不一
內政部稍早去函全台各縣市議會，暫緩實施各項臨時會和定期會，嘉義縣進入準三級警戒，縣議會也研擬，定期會是否取消或採遠距，若真取消最快6月8日復會；對此有議員表示贊成，認為防疫優先，但也有議員認為議會並無相應配套措施，呼籲議會應儘速升級相關設備。
嘉義縣議會秘書長李光耀表示，稍早收到內政部通知，放寬每半年召開一次定期會和三次臨時會標準，但議會內部有許多議案亟需處理。
李光耀說，明天的臨時會和周五二、三讀仍會照常舉行，正研擬下周一的定期會請議員提交書面資料，或遠端視訊開會，若宣布停會最快6月8日才會復會。
今天上午臨時會許多議員關心疫苗施打數量和和順序問題，針對此次停會，民進黨議員林緗亭表示，他曾多次建議應暫定此次會期會議，讓縣府做好防疫工作，「身為議員應該以身作則」，林表示自己除了會勘，其他像公祭也都取消。
議員何子凡質疑，大學和企業可以遠距教學及視訊會議，「為何嘉義縣議會不行」，人類未來疫情挑戰難以想像，應該即時備妥相關數位設備，確保議事順暢，政務正常推動。
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