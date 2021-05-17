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遭疑「帶刀侍衛」介入汙水管材 黃敏惠激動：沒私心

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府正進行汙水下水道工程。圖／嘉市府工務處提供
嘉市府正進行汙水下水道工程。圖／嘉市府工務處提供

嘉義市議員蔡文旭上周質詢「汙水下水道系統」，質疑將較好的HDPE管改為PVC管，他今天質詢再指，HDPE管僅多1%經費、壽命多2倍且強度高，卻被府內「御前帶刀侍衛」改決策，讓黃敏惠激動說，尊重專業、沒有預設立場，並舉例民眾想打莫德納疫苗，為何政府只能進AZ？因有種種考量。

工務處長郭拱源受質詢時稱「我不是御前帶刀侍衛」，蔡文旭質詢後透露，該人是指因涉貪遭起訴的工務處吳姓前專員；郭拱源會後強調，營建署有規範汙水管材等，一切遵循中央規定，不清楚蔡的指涉。

蔡文旭質詢說，HDPE柔韌性、耐衝擊等強度較好，壽命達50年到100年，完工後50年換管費用為零，在神戶大地震、921地震時HDPE都沒損壞，且經費只多約1%，PVC壽命約20、30年，「CP值（性價比）」高下立判，市府應操心品質，「怎麼會說車能坐就好？但就不耐用啊」。

蔡文旭指2019年汙水道第2、3標設計完成、被府內「御前帶刀侍衛」擋下來，堅持改用PVC管；蔡並引用金剛經，建議市長黃敏惠放開心胸聽取意見，要求管材選用能改弦易轍、從善如流調整。

黃敏惠答詢有些激動、一度疑有哽咽說，沒有私心地為嘉市努力，行政部門重要核心在於執行力，過程也聽大家意見，共同達到對整個城市發展有幫助，能夠做的會從善如流，但很多絕對不是單一問題，此時蔡文旭追問所以會改嗎？黃比喻，如同民眾想打莫德納疫苗，為何政府只能進AZ疫苗，都有種種考量公部門，「政府能做盡量做，回歸專業，我沒有預設立場」。

郭拱源指出，汙水下水道第一標經營建署試辦，鼓勵採用HDPE管，但歷經4次流標，當時也被議會質疑綁標，之後招標都將HDPE、PVC並列，都依中央規定，也經委員評選後決定，目前2、3標及4、5標都用PVC管。

嘉市議員蔡文旭今天再度質詢市府的汙水下水道工程採用HDPE管、PVC管問題。記者林伯驊／攝影
嘉市議員蔡文旭今天再度質詢市府的汙水下水道工程採用HDPE管、PVC管問題。記者林伯驊／攝影
嘉市議員蔡文旭質疑市府辦汙水下水道工程，將較好的HDPE管改為PVC管。圖／嘉市府工務處提供
嘉市議員蔡文旭質疑市府辦汙水下水道工程，將較好的HDPE管改為PVC管。圖／嘉市府工務處提供

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