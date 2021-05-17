本土疫情升溫 嘉義市近期設快篩站服務民眾

本土疫情升溫，嘉義市目前維持零確診，衛生局為因應未來疫情發展，並考量快篩試劑及相關物資到位時間，近期將設立快篩站服務民眾。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋今天表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，籲請市民若出現疑似新冠肺炎相關症狀，除立即就醫外，應主動和醫師說明旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等，由醫療院所執行專業風險評估轉介通報採檢。

廖育瑋指出，目前嘉義市設有採檢站的醫院，包括衛生福利部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院。

廖育瑋說，本土疫情持續升溫，衛生局會因應未來疫情發展狀況，以及快篩試劑及相關物資的到位時間，近期將設立快篩站服務民眾。

另外，嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市校園防疫已全面升級，國中小學、幼兒園自今天起，儘量避免前往人潮擁擠地方，校園內所有師生必須全程佩戴口罩，加強消毒及足跡紀錄的填寫；國三應屆畢業生得依規定向學校請假。

林立生指出，相對於學生其他可去的場域，學校仍是相對安全的學習場所，經討論後，嘉義市仍維持正常上班、上課，暫不停課，以免停課後，學生未有妥適安排，反而前往補習班或其他人潮擁擠的場所，傳染風險更高、學習更不正常。