疫情嚴峻 鹽水牛墟本月暫停3次

疫情嚴峻，為防堵疫情擴散，鹽水區公所今天宣布，本月21日、24日及27日鹽水牛墟將暫停3次，籲請攤商及消費民眾都能遵守防疫規範，守護市民安全。

鹽水牛墟每月國曆日期尾數逢1、4、7開市，鹽水區長陳文琪偕同鹽水分駐所所長徐春榮、鹽水農會總幹事邱子軒及衛生所人員今天至牛墟市場宣傳防疫觀念，落實勤洗手、戶外全程配戴口罩、維持社交安全距離。

陳文琪表示，配合市府防疫政策，在公有市場、夜市及市集，都須遵守防疫規定，休市後執行環境清潔消毒工作，攤商及消費民眾都須佩戴口罩，鼓勵以外帶取代內用，並禁止現場試吃，除現場宣導外另請里長運用廣播向市民宣導，希望攤商及民眾做好自主健康管理。

寺廟與社團方面，配合內政部於6月8日前全面停止進香團與繞境活動，同時宗教寺廟暫時不進入參拜。公務機關洽公方面，公所也啟動防疫應變計畫，規畫分艙及單一出入口管制，於大門設置單一服務窗口櫃臺及洽公等待區，澈底落實進入辦公場所配戴口罩、量額溫及手部酒精消毒，同時加強內部辦公環境清消工作，保障同仁及洽公民眾安全。