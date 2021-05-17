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嘉市文化路6攤商被開單 網友目擊「珍珍海產」違規營業
新冠肺炎本土案例激增，嘉義市前天已宣布夜市攤販暫停營業、休閒娛樂場所關閉、禁止廟會進香等，但網友目擊文化路夜市知名的「珍珍海產」客人依舊絡繹不絕，對此，市府建設處強調，昨晚已去文化路夜市稽查，對珍珍海產等6間業者開出勸導單，今起再違規會依法裁罰。
建設處指出，市府周六宣布相關行業須暫停營業，立即轉知給嘉樂福夜市、彌陀夜市、文化路夜市，而嘉樂福夜市已停業、彌陀夜市平時為周三及周五營業，當晚便先去文化路柔性宣導，並於夜市電線桿貼公告，人潮就明顯少了許多。
建設處強調，昨天下午再去勸導，直到晚間7點多才與衛生局、警察局開始稽查，發現珍珍海產及賣蚵仔煎、豆乳雞共6間攤位違規營業，各開出勸導單。
建設處也表示，八大行業包括理容店、視聽歌唱、酒吧、資訊休閒業、電子遊戲場業、觀光美容等214間業者，上周六也都用電話通知須暫停營業，今中午以前完成行文，暫沒查獲違規營業。
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