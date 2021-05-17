南部沒有社區感染 卻也現恐慌性搶購潮

南部地區雖然還沒有社區感染，但是北部疫情嚴重，也引發恐慌性的物資搶購潮，台南市市區各賣場湧進了許多搶購民眾，包括市民專線1999與民代服務處的電話也都被打爆，民眾相當關心防疫的狀況。

不僅北部民眾把各賣場搬空，台南市目前雖然沒有社區感染，只有一例從北部南下的病例，但是很多人抱著「北部淪陷、南部也很快就會不保」、「多買一些，躲在家裡不要出門最好」，各賣場也都擠滿人潮。

像是全聯超市這兩天的業績特別好，剛上架的東西很快被搬空，店員忙著補貨，而昨天好市多排隊的人潮也是比平常假日要多很多，有機商店「主婦联盟」昨天休息，今天一早生鮮蔬果就被搬光，東區崇德市場一早也擠滿了想要囤貨的民眾。

台南市市民專線接到許多詢問疫情的電話，「我們家旁邊的公園有很多人群聚不戴口罩，市政府能不能來取締」、「有跟北部人接觸，可以自費篩檢嗎？」

台南市議會國民黨團今天也表示，議員服務處接電話接到手軟，除了有很多人關心市長的健康，表示在很多地方都看到市長趴趴走，擔心會成為高風險的疫情傳播者。還有民眾向議員陳情，表示住家旁就有停車場，不知從何而來的駕駛人，不戴口罩、抽菸、咳嗽，緊鄰的民眾恐懼至極，卻無法可罰。

衛生局表示，台南市目前還在二級防疫階段，一規定民眾在室內強制戴口罩，戶外則盡量戴口罩，無法強制，目前也不會開罰，只能勸導。

防疫視同作戰，台南市議會緊急舉行政黨協商，決定將大會延後到5月28日後再開會，議會國民黨團關心全民健康，請市長黃偉哲以身作則，不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢，由於台南市防疫介於二級和三級間，針對緊鄰民宅的停車場咳嗽不戴口罩民眾仍無法可罰等防疫漏洞，請市府儘速進行滾動式檢討，因為防疫絕不容一絲破口。

台南市議會國民黨團書記長李中岑，副書記長林美燕、李鎮國，發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福，以及無黨聯盟發言人周奕齊，今天齊聚研討抗疫之道，國內新冠肺炎疫情一直暴增，服務處接選民電話也接的手軟，很多選民反映在公祭場合看到市長，為了市長和大家健康，請市長不要再跑公祭。

國民黨團表示，黃偉哲市長親民作風一直獲得市民肯定，很多市民一早在公祭場合看到黃偉哲市長，也都『足感心』，但在此非常時期，藍軍請市長為民保重，不要再趴趴走，市民很擔心疫情會因為交通的便捷往南散播，市長應坐鎮指揮中心，隨時因應疫情變化對畢業典禮、考試、活動中心開放的 一致性等發布行政命令以為因應。

國民黨團也指出，台灣疫情會爆發就是存在太多破口，鄉親跟服務處反映，台南市廣設停車場，有些緊鄰住家，這些不知從何而來的駕駛人，不戴口罩、抽菸、咳嗽，緊鄰的鄉親恐懼至極，卻無法可罰，建議台南市府趕緊找出破口，儘速防堵。