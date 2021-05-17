台南警方結合區公所市場宣傳防疫 提醒戴口罩社交距離

台南市提升防疫狀態至準三級，不過善化、新市等地市場、夜市還是傳出有部分民眾不以為意、沒有戴口罩不保持社交距離；警方昨今兩天在市場入口舉牌宣導「保持社交距離」，提醒民眾遊客戴口罩拉開距離，避免擁擠感染風險。

善化警分局表示，所轄善化夜市每周3天、新市夜市每周日營業，遊客購買美食小吃人潮聚集，善化警分局配合善化、新市區公所、里長、協勤民力及服務志工等，到夜市向攤販業者及逛街民眾宣導務必落實戴口罩、保持社交距離、夜市僅能外帶不設內用區，亦不能邊走邊食等政策以防堵疫情漫延。市場管委會都表示全力配合政策，減少出入口，全力做到人數總量管控，提醒現場民眾戴上口罩、減少交談。