影／台南市政府戶外集中洽公區今啟用 分艙分流備戰

台南市政府為了避免辦公區在疫情嚴峻之下淪陷，今天起洽公改採戶外集中方式辦理，台南市長黃偉哲表示，已經做好分艙分流的計劃，萬一兩個行政中心都淪陷，就只能用視訊辦公，但是不希望走到這一步。

台南市政府永華及民治兩處行政大樓，即日起都設立戶外的集中洽公區，避免洽公民眾進入行政大樓內，引發群聚感染，黃偉哲一早前往巡視，頻頻對洽公的民眾表達歉意，希望大家共體時艱。

去年6、7月間，市府也曾一度設立集中洽公區，但因為疫情趨緩，後來又撤銷，如今再度恢復。

黃偉哲表示，各個局處都做好異地辦公的規劃，如果行政大樓的樓層淪陷，就封閉樓層清消，如果整棟大樓內有多點淪陷，就會異地辦公，如果兩個行政中心都淪陷了，就改採視訊。

目前永華市政中心集中洽公處設在二樓迴廊（設有經發局、工務局、都發局、交通局、民政局、社會局、教育局、勞工局、農業局、消保等12個櫃台）。

民治市政中心則設在行政大樓前平台（設有經發局、教育局、民政局、工務局、勞工局等7個櫃台），上午一開始還有一些洽公的民眾搞不清楚，但是現場都有人員協助引導，而市政府各單位則連影印機等都搬到戶外，方便辦理公務。