台南市議會延到5/28 市府通令暫停公祭

台南市議會今天原定進行市政總質詢，主持會議的議長郭信良在開議時就宣布，因配合防疫延到5月28日再開議，台南市長黃偉哲表示，所有官員投入抗疫工作，公祭也全面暫停。

台南市議會定期會原定上午開始進行定期大會的市政總質詢，黃偉哲與一級主管都到場備詢，但郭信良在會議開始後就宣布，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，市府要做的防疫工作很多，官員如果又要每天到議會備詢，可能忙不過來，因此經政黨協商後，延到28日再開議。

郭信良表示，因為議員及議會工作人員算是高風險群，希望市府可協助安排相關篩檢工作，讓議員及所有議會員工安心一些。

黃偉哲表示，感謝議會體諒市府官員此時的情況，將會議暫時延期，市府和議會本是一體，市府將會全力投入抗疫工作。

黃偉哲說，市府也已通知各殯葬館理所，從今天起至28日暫停公祭，各機關單位暫不受理所有公祭相關事宜，家祭部分仍交由民眾自行決定。