疫情升溫 南檢：除急迫案件 5月28日前開庭取消

新冠肺炎疫情升溫，台南地檢署今天表示，除了急迫案件外，即日起至5月28日前庭期和執行案件，保護管束報到或採尿作業全部取消，同時洽公民眾採取實聯制因應。

台南地檢署說，南檢所位處台南地區，雖尚未正式列入三級警戒區域，然各項業務仍有隨調整必要，以因應新冠肺炎疫情。

偵查部分：除急迫案件外，至 5月28日以前庭期全部取消，專案部分處理原則亦同。南檢將另行通知取消庭期，如已接獲傳票當事人不用請假，如仍因案件急迫需要而有到庭必要者，亦請遵循防疫措施。

執行部分：除急迫案件外，至 5月28日以前執行報到全部取消，南檢將另行通知取消報到，如已接獲傳票當事人不用請假，若仍因案件急迫需要而有報到必要者，請遵循防疫措施。

觀護部分：除急迫案件外，至5月28日以前保護管束報到或採尿作業全部暫停，南檢將另行通知取消報到，如已接獲通知當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要而有報到必要者，請遵循防疫措施。

南檢表示，原定5月20日社勞機構座談會；5 月25日社勞人勤前訓練；5月26日法治教育；5月27日修復式司法促進者；5月28日更生與榮觀訓練，上述活動皆取消。

南檢即日起實施到署洽公實聯制措施，並要求民眾須全程配戴口罩，請洽公民眾攜帶國民身分證或健保卡。