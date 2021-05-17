北部南漂避難群眾多 黃偉哲：沒辦法不讓來 同舟一命

北部避難潮、民眾紛紛南下，南部各縣市人人自危，台南市長黃偉哲上午表示，台灣是自由旅行的國度，各縣市之間沒有辦法管制人流，台南市也沒有辦法採取什麼霹靂的手段，不讓北部的人下來，而且台灣本來就是同舟一命，只能請大家戴好口罩，管好自己，目前看起來北部的疫情不樂觀，只有南部縣市能夠守得住，才有多餘的能力幫助北部。

北部疫情大爆發，多個縣市紛紛淪陷出現本土病例，而南部也成為北部民眾避難的最佳選擇，台南市最近就有許多北部的民眾南下，也引發恐慌。

黃偉哲表示，最近確實有不少民眾「南漂」，為了防止疫情擴散，台南市將設立除了醫院之外、至少30個快篩站，避免也跟著北部淪陷，但是並不希望像台北西園、和平醫院一樣，快篩的民眾大排長龍，反而增加群聚感染的風險，今天下午市政府會再針對疫情召開一級應變會議，討論相關因應事項。

他表示，台南市目前是準三級防疫階段，室內部分強制戴口罩，但是室外的部分只能勸導大家戴口罩，要進入三級之後，才能強制室外也戴口罩，但是大家都要有防疫的觀念，盡量室內外都戴口罩，保護好自己。

他表示，北部到時候如果疫情嚴重，隔離病房不夠使用，南部一樣要支援，「也不能不讓北部的人下來南部」