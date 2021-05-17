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搶救沙洲不停歇 南縣市合併迄今投入逾3.3億

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供
台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供

台南市政府水利局搶救沙洲不停歇，自民國100年迄今已投入3.3億元，復育沙洲面積約93公頃，打造外海第一道防線，以保障沿海居民生命財產安全。

受到全球暖化所導致的極端氣候頻率增加、上游水庫興建及坡地水土保持工程、中下游河川疏濬以及海岸漁港的興建等因素影響，導致海岸地區砂源補充不足，沙洲退縮嚴重。

市府水利局說，縣市合併後迄今(100年至109年)，於北門區及七股區共計辦理38件沙洲復育工程，總經費約3.3億元，復育沙洲面積約93公頃，疏濬潟湖土方約121萬立方公尺。

水利局表示，根據衛星影像分析，侵蝕最嚴重的青山港沙洲，從83年至98年期間，每年平均退縮50公尺；於101年至105年期間，退縮速度已大幅減少為每年6公尺，若比較105年至109年變化，全線呈現穩定趨勢，表示沙洲復育已有初步成效。

水利局表示，復育沙洲大致從兩個方向著手，首先是減少外在侵蝕因素，主要係利用竹樁、海事固袋及沙腸袋等近自然工法，消減波浪及暴潮能量，達到減緩沙洲侵蝕效果。

其次是加強沙洲內在的防護強度，主要以抽砂養灘、編籬定砂搭配植生復育，達到加高培厚沙洲的效果。由於抽砂養灘是抽取潟湖內的淤砂填築於沙洲上，也一併達到清淤功效，延長潟湖壽命。

水利局說，目前全線已完成鄰海側消波防護設施施作(竹樁、沙腸袋)，110年度工作注重潟湖側防護措施及沙洲加高、培厚以及固砂恢復植生為主，以達到復育沙洲及潟湖永續發展目標。

台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供
台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供
台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供
台南市政府水利局沙洲復育不停歇，縣市合併迄今投入逾3.3億。圖 ／水利局提供

北門 縣市合併

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