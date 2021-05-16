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雲林水林尖山大排變「粉紅溝」 環保局：水質優養化
雲林縣水林鄉尖山大排近日變成「粉紅溝」，有民眾擔憂的在臉書地方社團發問，引來其他民眾回應直指，此大排連年都有同樣問題，應是天氣太熱、紅藻類大量增生所致；雲林縣環保局今天派員查驗，其水質無異味，但水溫偏高、溶氧（DO）偏低，研判是水質優養化所出現的景象。
據民眾在地方社團「水林亮起來」發文指出，水林後寮埔西邊一條大排，連日水色紅通通宛如粉紅溝，擔心水質遭受汙染。
有不少民眾回應，應是近期天氣炎熱，加上高溫所產生的「紅潮」現象，更直言每年都有此現象，已通報多次但問題始終未解，「相關單位知道原因，就該長期監控防治」，否則嚴重優養恐影響生態，應當重視河川汙染警訊。
稽查人員獲報後隨即前往查驗，環保局表示，尖山大排水質無異味，現場檢驗水溫32.8度，pH為7.99，溶氧2.72 mg/L，導電度17960 uS/cm，並採集大排水樣送驗，檢測SS 、COD、TN 、TP 、葉綠素a 、Fe等項目，經查主因為水溫偏高、溶氧（DO）偏低造成水質優養化。
另水質保護科人員巡查該大排列管畜牧場家，有2家事業無排放廢汙水，3家排放水目視外觀無異常、現場採集水樣進行送驗，而另有2家雖無在該場放流口及周邊溝渠排放廢汙水，但未每日記錄其水電表累計用電度數、水量讀數等，稽查人員依違反水汙染防治法告發。
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