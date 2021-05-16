西港香王船今出澳 疫情發展牽動後續行程

台南市西港慶安宮領銜的「西港刈香」，今舉行王船進水出澳儀式，將「慶安67號」象徵完成下水典禮王船豎桅掛帆，因應防疫，廟方僅邀請王船長、大副、二副及5主會參加儀式，限縮規模並實施人員控管。

「進水出澳」儀式用水取至曾文溪，將水潑灑船身四周,，象徵水到舟行，在將王船牽曳出王船廠， 亦代表王船出澳，最後由王船船長將船碇(錨)浸泡在船頭水缸中 ，意謂王船停泊此地。

此科王船「慶安67號」造價逾百萬，龍骨長9尺6寸，今年船長30尺2寸、船寬8尺、船前高9尺5寸7分、後高10尺7吋、中桅高22尺，由知名王船師傅林良太帶領團隊承建。

慶安宮總幹事方一峰說，王船進水出澳儀式完成後，接著就是5月22日請王儀式，因國內新冠肺炎疫情嚴峻，廟方將限縮規模，改在慶安宮廟埕舉行，也沒有陣頭參加，更不像以往有遶境規模，屆時將會有路口管制並且改為網路直播方式，除工作人員外不在開放民眾入內，也呼籲民眾盡量避免前往。

他表示，因應疫情，辛丑香科截至目前決定遶境延期，延期後各宮廟陣頭參與否將給予尊重，因室內儀式可準確人員控管，王醮、王府行儀可能如期舉行，請王、送王也將限縮規模如期，不再有陣頭參與。此外，南巡確定停辦，香科後普渡、謝燈篙照常，盼解封後能辦理祈福遶境，但疫情瞬息萬變，若三級防疫啟動，將不排除停止一切活動，相關行程慶安宮(官方版)臉書為主。