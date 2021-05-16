回報台南市捐款恩情 日本九州超市販售台灣鳳梨

日本熊本縣2016年發生大地震後，台南市與高雄市合力捐款幫助熊本縣。面對台南市政府希望協助販售台灣鳳梨請求時，一家九州超市決定回報當年恩情，在旗下通路上架台灣鳳梨。

日本熊本電視台今天報導，2016年熊本大地震發生後，台南市和高雄市合力捐贈超過2億日圓善款給熊本縣，一家九州超市決定回報熊本大地震所受到的恩情，從5月起在九州約220間店鋪內正式販售台灣鳳梨，目前在熊本縣內的店鋪已可以看到成堆鳳梨。

熊本電視台主播中原理菜在試吃台灣鳳梨後說，真的非常多汁，「比我平常吃到的鳳梨還來得甜」。

這間超市發布的新聞稿指出，他們從4月上旬起就開始販售台灣鳳梨，但從5月1日起再跟台南市政府合作，增加上架販售數量。

新聞稿指出，他們引進的台灣鳳梨是「台灣金鑽鳳梨（台農17號）」，在超市的含稅售價為每個626.4日圓（約新台幣160元）。

台南市政府4月30日發布新聞稿指出，台南市政府與南瀛農產行銷公司成功爭取台灣鳳梨在日本九州永旺超市上架，台南市長黃偉哲錄製行銷影片，透過日本的友誼市及媒體播出，向日本民眾宣傳台灣鳳梨好滋味。