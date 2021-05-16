北港朝天宮百年來首設廟外參拜點 信徒愣知原因秒配合

近日國內本土確診案例暴增，內政部昨天發布即日起全台各地宗教寺廟暫不開放進入參拜至6月8日；雲林縣宗教勝地北港朝天宮昨一獲知即將原有的單一出入口「龍」、「虎」門動線拉長，區隔廟門及廣場架設戶外參拜點，部分信徒因不知情，到場時愣住。廟方表示，現場皆有廟務人員協助參拜，大家也都很願意配合，共體時艱安全參拜。

為落實防疫，內政部昨天表示全國各寺廟及宗教相關場所，至6月8日前都不開放民眾入內參拜，僅能在廟埕或室外等符合社交距離前提下，實施實聯制及戴口罩參拜。

北港朝天宮上周即恢復在廟前搭設單一出入口龍、虎門，並設置紅外線熱感應器，要求所有信徒進出廟配合「龍門進、虎門出」、量體溫，並全程戴口罩、酒精消毒手部等防疫措施。

昨天起禁止信眾入廟，朝天宮隨即在廟埕入口處拉起紅龍柱，隔出戶外參拜空間，並把供桌、籤筒、香筒、功德箱及香爐等參拜設備都搬到戶外，今天上午也將媽祖神像移至三川殿前，讓信眾在戶外參拜點可望見神尊拜拜，另仍有點燈、抽藥籤、添油香等服務。

嘉義一名張姓女子今和先生、小孩返鄉探親，拜拜前不知道現已暫時不能進廟，雖有點驚訝，但他認為「為防疫可以理解」，且廟方設置的戶外參拜點很體貼信徒，大家向神明祈願的心意也不會因為空間改變而有所減。

總幹事何宗霖說，戶外參拜點實施人流管制，現場提供口罩，並設置防疫標語、出動廟務人員持續進行防疫宣導，請民眾配合全程戴口罩、此用酒精清消手部及配合量體溫，做好個人健康管理。

另廟有設置實名制表單，信徒在龍、虎門前掃描QR CODE即能連結填表，減少接觸傳染風險，請配合詳實填寫個人資料。