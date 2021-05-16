嘉市維持0確診！市場人滿卻未戴口罩 烤玉米攤人潮減

疾管署公布「本土病例地理分布」地圖，嘉義市仍維持零確診，卻有民眾指出市場有攤商不戴口罩，本報記者今上午走訪永和市場、東市場，發現人潮跟以往假日差不多，民眾騎機車擠得水泄不通，確實有零星攤商把口罩下拉，也有根本未戴；嘉市衛生局表示，會請建設處協助向市場宣導。

永和市場1名攤商說，昨上午剛發布新增本土確診180例，市場都沒什麼人，但今天人都跑出來，可能想添購物資。

記者今上午走入永和市場，仍如往常許多機車騎入，不過來逛市場的幾乎都戴上口罩，反而是攤商疑似天氣炎熱戴不住，直接下拉，也有人戴口罩卻露出鼻子，還有買衣服的婦人直接拉下口罩講話；東市場的攤商，有攤商根本沒戴口罩，坐在攤位上賣菜。

嘉市民族路上非常火紅的烤玉米攤，上午11點半開始發號碼牌，每逢假日中午就已經賣光，今天除了沒有排隊人潮，近12點仍有大袋的玉米可挑選，雖仍需等到下午5點才能取，男業者說，「（疫情）影響很多啊！以前這時候早就要賣完」。