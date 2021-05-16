聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市維持0確診！市場人滿卻未戴口罩 烤玉米攤人潮減
疾管署公布「本土病例地理分布」地圖，嘉義市仍維持零確診，卻有民眾指出市場有攤商不戴口罩，本報記者今上午走訪永和市場、東市場，發現人潮跟以往假日差不多，民眾騎機車擠得水泄不通，確實有零星攤商把口罩下拉，也有根本未戴；嘉市衛生局表示，會請建設處協助向市場宣導。
永和市場1名攤商說，昨上午剛發布新增本土確診180例，市場都沒什麼人，但今天人都跑出來，可能想添購物資。
記者今上午走入永和市場，仍如往常許多機車騎入，不過來逛市場的幾乎都戴上口罩，反而是攤商疑似天氣炎熱戴不住，直接下拉，也有人戴口罩卻露出鼻子，還有買衣服的婦人直接拉下口罩講話；東市場的攤商，有攤商根本沒戴口罩，坐在攤位上賣菜。
嘉市民族路上非常火紅的烤玉米攤，上午11點半開始發號碼牌，每逢假日中午就已經賣光，今天除了沒有排隊人潮，近12點仍有大袋的玉米可挑選，雖仍需等到下午5點才能取，男業者說，「（疫情）影響很多啊！以前這時候早就要賣完」。
知名「文化路夜市」已配合停業，許多攤商已經撤走，路面相當空曠，沒有逛街人潮，不過知名店家例如「郭家雞肉飯」中午時仍逼近滿座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言