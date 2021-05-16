嘉義縣準備三級警戒 翁章梁視察補習班籲落實防疫

嘉義縣長翁章梁今天上午訪視新港地區的補習班，關心補習班業者的防疫狀況，呼籲民眾落實實名制，業者表示，校園若做好防疫，補習班基本上就不會有問題，但補習班仍會做好基本消毒、量體溫等防疫措施。

翁章梁說，嘉縣用準三級警戒面對此次疫情，「疫情如果擴散開來，一發不可收拾」，所以我們要在還沒一發不可收拾之前，用比較嚴謹的態度來面對，只要有群聚的地方，就是危險的地方。

政府面對群聚非常小心，翁章梁說，既然群聚，就要有能力做到防疫基本需求，政府才會同意群聚，補習班內無論實名制或量體溫都非常重要，一切按照中央疫情指揮中心做出的決定，希望大家共同配合，「防疫優先，生活正常」

新港登原補習班教務主任洪揚恆指出，補習班的學生大多來自鄰近校園，所以校園如果能夠守住（疫情），基本上補習班就不會有問題。即便如此，班內仍做好量體溫、配戴口罩以及實名通聯的程序，以利進出人員的統計。