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疫情大爆發！ 台南美食大街遊客稀疏到不敢想像

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國華街有美食大街之譽，受疫情影響，今天下午街道遊客稀疏到不敢想像。記者鄭惠仁／攝影
台南市國華街有美食大街之譽，受疫情影響，今天下午街道遊客稀疏到不敢想像。記者鄭惠仁／攝影

新冠肺炎疫情今天新增180人確診，嚇壞全國民眾，台南市最有名的美食大街國華街，下午遊客稀疏，業者說，收入只有假日的3到5成，有如回到去年敦睦艦隊染疫的慘況，而且更嚴重。

台南中西區的國華街集美食於一街，從肉粽、春捲、魚羹、肉丸、碗粿、意麵、大腸包小腸、臭豆腐、蚵仔麵線、豆花、豆漿到冰品等，應有盡有，每到周末假日總是人潮滾滾，必須封街，禁止車輛進入。

去年上半年受疫情影響，跌落谷底，下半年起逐漸復甦，到了中秋節後已恢復往日生意興隆情景。這幾天隨著北部不斷有確診案例發生，今天疫情指揮中心宣布新增180名確診案例，雙北疫情也都提升到3級，連帶影響到其他縣市。

今天國華街人潮大不如前，中午時還有人來吃小吃，到了下午4點多，以往人潮最多的時段，已是遊客稀疏到零零落落，令人難以想像。黃姓業者說，今天生意只有假日的5成，也有業者說，做不到3成，希望疫情能快紓緩。

疫情 中秋節

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