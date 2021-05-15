別以為警察都在忙防疫 電線賊出籠一舉被逮

全國警力積極投入防疫大臨檢，四處躲藏的慣竊通緝犯即卸下心防，以為警察都在忙防疫，即再出籠偷剪電線，沒料到雲林縣北港分局成功「聲東擊西」，昨晚一舉逮捕偷剪電線慣犯，竊賊驚見警察圍捕，還一度想逃，遭強力壓制逮捕歸案，遏止了銅價暴漲助長電線頻頻遭竊的歪風。

北港警分局轄區內的北辰、口湖及下崙等偏僻地區的電桿，最近接連遭到宵小利用深夜無人之際，大肆偷剪電纜線，變賣圖利。警方接獲報案不下五、六起，竊賊囂張無度，北港分局長顏偉丞即組成專案小組調查，調閱許多路口監視器及資料交叉分析，以車追人，掌握張姓慣竊涉有重嫌。

顏偉丞指出，近來銅價暴漲，連回收價每公斤都高達200元，暴利可圖，使偷剪電纜線的竊賊蠢蠢欲動，最近沿海偏僻處的電纜接連被竊，造成部分地區斷電，居民不便，甚至養殖業者心血所養的魚蝦，險因斷電功虧一籄，影響地方民生、產業甚鉅。

所謂「作賊一更、捉賊一暝」因多起竊盜案遭通緝張嫌，四處藏匿查緝不易，直到最近終能掌握其行蹤，分局長顏偉丞昨晚親自帶隊，利用張正要到超商購物時，員警蜂擁而上在超商門口將其壓制在地，上銬就逮。