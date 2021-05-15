聽新聞
test
0:00 / 0:00
別以為警察都在忙防疫 電線賊出籠一舉被逮
全國警力積極投入防疫大臨檢，四處躲藏的慣竊通緝犯即卸下心防，以為警察都在忙防疫，即再出籠偷剪電線，沒料到雲林縣北港分局成功「聲東擊西」，昨晚一舉逮捕偷剪電線慣犯，竊賊驚見警察圍捕，還一度想逃，遭強力壓制逮捕歸案，遏止了銅價暴漲助長電線頻頻遭竊的歪風。
北港警分局轄區內的北辰、口湖及下崙等偏僻地區的電桿，最近接連遭到宵小利用深夜無人之際，大肆偷剪電纜線，變賣圖利。警方接獲報案不下五、六起，竊賊囂張無度，北港分局長顏偉丞即組成專案小組調查，調閱許多路口監視器及資料交叉分析，以車追人，掌握張姓慣竊涉有重嫌。
顏偉丞指出，近來銅價暴漲，連回收價每公斤都高達200元，暴利可圖，使偷剪電纜線的竊賊蠢蠢欲動，最近沿海偏僻處的電纜接連被竊，造成部分地區斷電，居民不便，甚至養殖業者心血所養的魚蝦，險因斷電功虧一籄，影響地方民生、產業甚鉅。
所謂「作賊一更、捉賊一暝」因多起竊盜案遭通緝張嫌，四處藏匿查緝不易，直到最近終能掌握其行蹤，分局長顏偉丞昨晚親自帶隊，利用張正要到超商購物時，員警蜂擁而上在超商門口將其壓制在地，上銬就逮。
張嫌以為最近警察都在忙著防疫，沒時間抓賊，沒想到他自認為最安全的時間卻被捕，自己也感到意外，訊後將張嫌解送雲林地檢署歸案，他逃亡期間所涉的竊盜電纜線部分也一併將移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言