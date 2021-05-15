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奇美醫學中心公告 加強防疫措施與採檢禁止探病

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝

奇美醫學中心下午五點公告：因應新冠肺炎疫情持續擴大，國內已陸續傳出群聚事件。為超前部署保障病人、民眾及醫療照護工作人員安全，即日起開始實施加強管制措施。另前兩天已針對住院病人，如有相關症狀如發燒、咳嗽等已進行內部擴大採檢約140人，且醫院也針對4月15日後有至北部相關旅遊史住院病人、陪病者或主要照顧者共10人都已採檢完成，PCR檢測皆為陰性。

奇美醫學中心下午強化原有設置戶外篩檢站，預計18日再增設第二個戶外篩檢站，並詢問增加確認是否有北部旅遊史。另急診檢傷地點外推，醫療區外設置流動廁所，阻絕疑似個案進入急診候診區，減少院內感染風險。

院方遠距醫療今天也設置完成，可隨時啟用，如主管機關開放南部醫院遠距醫療後，將鼓勵慢性疾病視訊診療，並呼籲病人親友利用視訊和電話探病。

奇美醫學中心疫情專責病房共有11床，如疫情擴大需增設備援病房時，也都設置完成，也會進行服務降載，並宣導民眾如非緊急手術或是非緊急檢驗可延後進行，民眾可依手術或檢驗單上的電話更改時間。

院方指出，5月4日即已恢復刷卡、發燒篩檢進入院區，11日禁止探病、陪病限制1人，嚴格管制民眾出入限制，並加強環境清潔、消毒，急診室人員防護全面升級著防護衣。

奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心下午公告加強防疫措施與採檢禁止探病。記者周宗禎／翻攝

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