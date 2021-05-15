雲林縣APP可執行零接觸實聯制 縣府請各商店踴躍下載

疫情升溫，指揮中心開始要求各地商店或機關實施實制，雲林縣先前推出數位縣民平台─雲林Nubi-APP，建置有「數位縣民QR身分碼」，內建姓名及行動電話，可搭配出入口設置量測體溫及酒精消毒的防疫機台，掃描「數位縣民QR身分碼」，即可完成零接觸實聯制登記，且防疫機台也支援以健保卡或身分證登記，可填補傳統紙筆登記的防疫破口，籲請雲林各機關、商圈及店家自行下載APP使用。

該APP除針對傳統實聯制登記，需反覆接觸多人使用過的紙筆，形成防疫破口的缺點，同時可作為政令推播、志工服務行動應用、數位圖書證、扭幣兌換商品等功能。

縣長張麗善表示，防疫重要的是讓縣內所有人潮流動密集的店家或場域，能透過科技化實聯制方式進行防疫作業，因此為讓零接觸實聯制登記拓展至全縣，縣府官網提供《雲林縣行動實聯制登記系統》授權雲林各機關、公所及商圈、店家自行下載使用。