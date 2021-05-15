本土疫情爆增 嘉市國民運動中心休館 社大樂齡課暫停

本土疫情今天爆增180例，嘉義市府因應疫情，宣布各國中小及市立體育場場館因應二級警戒，即日起不開放外借，學生入校應戴口罩，且在家中量測體溫，確實填列「聯絡簿」，社區大學及樂齡學習中心課程即日起停止，國民運動中心自16日起休館。

嘉義市教育處長林立生表示，師生應落實校園防疫3要1動口訣，要量體溫、要勤洗手、教室要通風，以及下課出來動一動，學生應自行準備口罩並入校時一律佩戴，教育處督學將入校督察。

學生應落實量測體溫並記錄，請家長協助將子女在家中量測體溫，確實填列「聯絡簿」，並於入班時交由老師查閱；校方協助於中午或適合時間量測體溫，校護需留意學生健康情形，原則上家長與訪客不得進入校園，如有進入校園必要，應落實戴口罩及實聯制登記。

各國中小及市立體育場的室內場館因應二級警戒，自即日起不開放外借，6月8日前集會活動延期辦理或停止辦理；如有辦理必要，配合中央規定，並落實防疫作為。

學校設置「防疫在家數位學習資源」專區，提供國中小學各年級各領域線上學習課程，萬一停課也不會中斷學習，學生及家長都能安心，但社區大學及樂齡學習中心課程自即日起停止，東區國民運動中心本月16日起休館，待中央疫情中心發布後再行開放。