連日高溫台南飆破40度 有人熱衰竭醫師呼籲小心

連日高溫，台南玉井今天下午飆破40度、高溫全國第一，南化、曾文也超過39度分居2、3名，南化8日也出現全國最高溫40.5度，台南在地民眾形容像「活在烤箱」；最近玉井、南化近5天最高溫平均近39.5度，盛夏還沒到就已爆熱，很多人擔心今年夏天會很難過。而連日高溫造成民眾熱衰竭送醫，醫師呼籲夏季在外活動切記喝水及做好防曬。

氣象局南區氣象中心指出，台南玉井、南化、曾文有山區、河谷地形，且過於內陸，海風難以調節，呼籲居民注意預防熱傷害，多補充水分。

台南市立安南醫院收治無論怎麼喝水都無法解渴、腳會抽筋患者，檢查沒發燒也沒低血壓，血糖也算穩定，不像高血糖口渴現象，因為氣溫高，醫師初步研判可能熱衰竭，立馬檢查肝腎功能及電解質，發現高血鈉及低血磷，趕緊治療。

家醫科醫師陳泓毓說，外出活動須注意高溫高熱對身體危害，除預防夏季常見曬傷，還須注意較嚴重且易忽略的熱衰竭跟中暑，兩者皆是高熱環境下過久造成持續流汗，又未補充適當鹽分及水分，造成全身性不適，嚴重中暑死亡率可高達80%。

陳泓毓指出，熱衰竭跟中暑雖成因類似但症狀有些許不同。熱衰竭病人會覺得非常口渴，體溫大多正常或些微上升且伴隨頭痛、疲倦、躁動、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象；而中暑的症狀起初身體會感覺熱、皮膚乾躁發紅、心跳跟呼吸過快、低血壓，如繼續惡化會讓體溫調節失控及影響中樞神經系統，致體溫升高超過40.5度並伴隨無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐情況，最嚴重還會多器官衰竭昏迷。

熱衰竭及中暑高危險群包含兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、戶外高溫或密閉空間工作者等，夏日應適時補充適量水分跟鹽分。如萬發生熱衰竭或中暑應立即降溫如電扇、灑水、敷冷毛巾等、平躺並抬高下肢增加血液回流、補充適度水分鹽分(0.1~0.2%食鹽水或運動飲料)並及時送醫。