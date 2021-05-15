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餐飲超前部署！砂鍋魚頭、啤酒鴨拚宅配 他日夜包水餃

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
林聰明砂鍋魚頭今天中午到店用餐客人明顯減少，許多客人都排隊外帶。記者卜敏正／攝影
林聰明砂鍋魚頭今天中午到店用餐客人明顯減少，許多客人都排隊外帶。記者卜敏正／攝影

新冠疫情讓餐飲、觀光旅遊受到影響，但經過去年防疫經驗，許多商家這次都超前部署，提早準備網路宅配商品，林聰明砂鍋魚頭增加宅配包生產線，阿榮師啤酒鴨增設家庭套餐組合，還有店老闆日夜包水餃，戴上口罩出門幫忙外送，要將疫情危機化為轉機。

林聰明砂鍋魚頭負責人林聰明說，近期到店用餐客人減少許多，加上全店加強疫情消毒、做隔板、增加用餐距離，預估店內用餐減少7成，但外帶、網路訂購宅配一定會增加，研判1周後網購、外帶數將快數成長。

林聰明說，去年疫情期間宅配業績倍數成長，日前本土疫情出現零星個案，他和女兒就規畫增加產能，外帶加宅配每天約可出貨1500包，目前客人網購下單約3個月後才能取貨，希望產能增加後，方便客戶更早拿到商品。

「來店客剩2成！」新北平餐廳第二代經營者吳柏融表示，父親吳崇榮20多年前開發啤酒鴨，受到許多嘉義鄉親喜愛，去年疫情期間，外縣市網購宅配啤酒鴨數量大增，這次本土疫情爆增前，經營團隊新規畫宅配「家庭套餐」，他認為宅配數1周後將明顯增加。

嘉義市「阿典師」餐廳負責人黃嘉星說，昨晚來店用餐只有6個人，但外送客增加不少，連他都要戴上口罩去外送；因為店內水餃相當受歡迎，依去年經驗近期水餃外賣數將大幅增加，現在只能日夜趕工包水餃，透過外賣冷凍水餃，減少疫情衝擊。

林聰明說，近期到店用餐客人減少許多，但外帶、網路訂購宅配一定會增加，研判1周後網購、外帶數將快數成長。記者卜敏正／攝影
林聰明說，近期到店用餐客人減少許多，但外帶、網路訂購宅配一定會增加，研判1周後網購、外帶數將快數成長。記者卜敏正／攝影
新北平餐廳第二代經營者吳柏融（左）表示，除了啤酒鴨宅配，經營團隊還新規畫宅配「家庭套餐」。圖／報系資料圖片
新北平餐廳第二代經營者吳柏融（左）表示，除了啤酒鴨宅配，經營團隊還新規畫宅配「家庭套餐」。圖／報系資料圖片

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