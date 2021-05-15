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高鐵台南站特定區「黃綠紅」花季登場 上千阿伯勒盛開
台南高鐵站附近有近兩千株的阿勃勒、鳳凰木等行道路，目前在歸仁大武路、歸仁二路等路段阿伯勒已經盛開，數百公尺黃花長龍非常好看；目前只有零星綻放的鳳凰花，預計五月下旬開始也將陸續盛開。
歸仁區公所2015年開辦「黃綠紅」賞花休閒活動，以高鐵特定區黃花阿勃勒、小葉欖仁綠葉、紅花鳳凰木等特色行道樹為主角，發展季節限定的生態輕旅行行銷地方之美，大批民眾遊客來參觀打卡，成為台南地區的新景點。
黃綠紅美景由上千阿勃勒打頭陣，栽種數量在台南數一數二，主要分布大武路與歸仁一、二路、高發三路、高鐵十路等處；鳳凰木大多集中高鐵橋下道路旁約300多株，目前只有少數幾顆有紅色花朵盛開。
歸仁公所原要配合「黃綠紅」花季舉辦萬步健走活動，因疫情本土確診病例遽增宣布延期。
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