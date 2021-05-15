嘉義疫情急速升溫 衛生局下午將開緊急會議

台灣今天新增180例本土案例，2天前，傳出萬華茶室女曾參與布袋「衝水路」活動，今天上午更傳出有4名大陸籍男子，分別由水上機場送往長庚及榮民醫院，嘉義疫情升溫，衛生局今天將召開應變會議，研擬應對措施。

嘉義縣消防局指揮中心今天上午8時31分接獲指示，國防部直升機載送4名大陸籍男子抵達水上機場，據了解是今天上午澎湖外海沉沒的抽砂船上的機組人員。

嘉義縣消不敢大意，出動三和及雙福救護分隊，全部隊員高規格防疫，上午9時56分抵達水上機場，分別送往嘉義長庚及榮民醫院，但由於救護人員全程配戴防護衣，未有病人風險評估表(TOCC)和體溫相關紀錄。