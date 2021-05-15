這個菜市場仍有1成人不戴口罩 攤商驚驚鎮長出面相勸

國內疫情升溫，雲林縣虎尾鎮長丁學忠今天一早前往鎮內傳統市場呼籲買菜民眾口罩戴好戴滿，菜市場買菜的人仍多，不過，因天氣炎熱，仍有約1成的攤商、民眾沒戴口罩，「確診愈來愈多了！」，丁學忠苦口婆心相勸或送上口罩後，民眾才趕緊戴上口罩。

「阿伯！俺呢危險喔『嘴掩』緊戴起來啦！」菜市場今天上午人愈來愈多，丁學忠發現沒有戴口罩的民眾不在少數，一面舉著標語，一面苦言相勸，沒戴口罩的人也立即向前送上一只口罩。

丁學忠說，疫情升溫，北部幾乎淪陷，雲林雖沒確診，但還是有確診足跡，病毒無影無蹤，口罩戴好、勤洗手與保持社交距離是最佳個人防疫措施，希望大家能夠遵守，保護自己與家人。

有部分攤商說，疫情影響，市場今天的人潮減少約一半，戴口罩的人也比較多，不過大約還是有人很鐵齒，有1成的人沒戴，來買東西接觸時，大家心裡還是會毛毛的，遇到熟客會勸他戴上，如果不是熟客只能儘量保持距離，客人一走趕緊消毒。