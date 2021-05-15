嘉市汙水下水道接管短視近利？工務處：HDPE貴彎管難買

嘉義市府近期積極推動公共汙水下水道管線工程，嘉市汙水下水道接管普及率2.42%，已超越彰化縣1.93%，不再墊底，多名市議員要求市府重視工程品質、市民權益，市議員蔡文旭則多次質疑，市府為省錢把工程管材較好HDPE管改為PVC管，是短視近利，現在省小錢，未來將花大錢。

「考量更長遠才使用PVC管線！」嘉義市府工務處長郭拱源說明，2管材皆符合公共工程規定，HDPE使用年限為50至100年，的確比PVC50年長，但依經驗每一標案價格貴2800萬，嘉義市共有3期工程，僅第1期就有9標。

HDPE品質雖好，但缺少彎管，汙水下水道要按戶接管，幾乎每戶都要用到彎管，考量價格、施工難易度及使用普遍、未來維修材料取得，才採用普遍性PVC管。

蔡文旭指出，HDPE管與PVC管是不同等級的工程管材，HDPE管比較貴，因為它是管材界賓士汽車，屬高級品；PVC管是管材界裕隆汽車，屬次級品，依照研究，好的品質管理可讓成本降17.5%，市府只為節省短期表面0.91%材管費，忽視「品質管理」的重要性。

郭拱源表示，近年國內採用過HDPE管標案有22件，之後多因價格較高未繼續使用，另因為HDPE缺少彎管，任何不同彎管都必須另行開模、待料，可能要排隊才能買到，本市審查委員日前曾在審查會議建議，採用HDPE管，應說明各標案辦理情形，及後續零件取得是否沒問題。