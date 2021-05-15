高溫上看40度！ 台南山區乾旱炎熱 農民苦不堪言

中央氣象局預報，今天台南地區清晨低溫約25至28度，白天多雲時晴，紫外線強烈，仍達危險級，中午炎熱，高溫約33至36度，局部山區可達38至39度，在台南旅遊景點天氣南化水庫更飆到40度，氣象局提醒民眾做好防曬及多補充水分以防中暑，午後山區有局部短暫雷陣雨的機會。

台南市山區連日飆高溫已令人受不了，昨天中午炎熱，高溫32.6度，最大紫外線指數達危險級，南化區北寮站最高溫為39.0度，更達紅色燈號。在台南旅遊景點 ，在沿海的台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區、安平等高溫是32至 33度，但南化和曾文、烏山頭、白河等水庫及南化遊客中心，飆高溫36度到40度。

因從南化、楠西和玉井山區，甚至是官田一帶，是芒果主要產地，目前進入套袋期，果農頂著烈日曝曬在太陽下工作，相當辛苦。鄭姓農民表示，乾旱又高溫，通常一早4、5點就到果園，9點多太陽就高溫曬得令人受不了，趕快回家，還是要多補充水分，避免中暑，身體搞壞也得不嘗失，但看到芒果因缺雨水灌溉長大大，土表都是乾的，辛苦套袋又連飆高溫，也不知能夠有多少收成。

農業局指出，台灣近期因副熱帶高壓發威，氣溫不斷飆新高，人受不了，家禽也同樣不好受，，家禽因天氣炎熱容易出現熱緊迫現象，導致抵抗力下降而更易感染疾病，加上禽流感不分季節都會發生，因此養禽業者除了要維持禽場的生物安全防疫措施，也要降溫防範家禽熱緊迫。