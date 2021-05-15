南市提高防疫規格 系列活動取消或改線上

疫情轉趨嚴峻，台南市教育局宣布部分活動取消或延後，原訂於新營辦理的「天長地久藝文狂想三部曲」系列活動暫停辦理，後續場次是否辦理將視疫情情形評估決定。另技職博覽會轉型貴化為線上舉行。

市長黃偉哲表示，目前新冠肺炎疫情發展比去年嚴峻，市民千萬不可輕忽。「天長地久藝文狂想三部曲」系列活動自3月底起已辦理5個場次，獲民眾熱烈迴響，但因疫情升溫，將在新營長勝營區舉辦的2部曲活動多為學生團隊，而要在新營天鵝湖公園舉辦的3部曲活動多為樂齡年長學員，均為高風險感染族群，為避免活動現場形成防疫破口，活動暫停辦理。

教育局長鄭新輝說，次活動從3月起就緊鑼規畫，但疫情變化迅速，取消活動對於尚未登台演出團隊十分可惜。希望後續尚未演出的12校22團隊未來仍有機會在不同舞台表演。

另教育局其他要取消的活動如下如下：麻豆國中美術藝才班成果展開幕、永康國中美術藝才班成果展開幕、新市國中美術藝才班成果展開幕、110年校園颱洪災害防救示範演練、2021技職博覽會（轉型規劃線上博覽會）、109學年度技優人員表揚暨技藝教育競賽頒獎典禮等。