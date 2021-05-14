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南市府與國防部合作 眷改取得185戶社會住宅
台南市政府與國防部合作，推動仁德二空新村A區及永康精忠二村公辦都更案，都發局今天下午表示，完成開闢後市府可分別取得75戶、110戶的社會住宅，全案已經都設審議通過。
市長黃偉哲表示，台南近年陸續與軍方合作，推動老舊眷村土地資產更新，藉由大面積土地再開發，帶動區域繁榮並滿足社會住宅政策目標，總計可節省支出約21億元，同時結合民間資源促進地方發展，共創多贏效益。
二空新村A區基地位於仁德區保仁路以北仁和國小周邊，北側鄰近東區南臺南站副都心，周圍可發展的腹地具建構新興發展核心地區的條件。精忠二村基地位於永康區忠孝路西側鄰近復興國小及永仁高中，鄰近東臺南都會區、平實重劃區、大灣交流道，交通區位便利，生活機能完善。
都發局長莊德樑表示，二空新村A區公宅規畫為銅級綠建築，特色包含各幢屋頂設置太陽能光電設施，基地整體規畫建蔽率僅約39%，地面層留設出大量開放空間，植栽複層式綠化及提供交誼空間。
精忠二村公宅規畫為銀級綠建築，屋頂設置太陽能光電，植栽複層式綠化並將眷村守望相助空間元素納入設計，各樓層都有兩處交誼空間。
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