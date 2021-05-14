國中會考英聽 台南空軍443聯隊停止演練

國中教育會考15日、16日舉行，台南市長黃偉哲及副市長戴謙今天下午巡視考場，現場演練「熱顯像儀」量測體溫，並至發燒備用試場、一般試場及考生休息處了解防疫準備情形。黃偉哲也請家長、考生放心，17個考場供電無虞。最後一天的英聽，也不會有戰鬥機飛過的聲響。

黃偉哲特別強調市府在這次會考的3項防護措施，包括由市府提供每位考生折疊式用餐隔板、宣布考場周圍業者禁發傳單、考生留在原試場用餐，以減少群聚機會。他說，以往考生都在休息處用餐，為了減少群聚，規定在教室原位置用餐。

他說，昨天的全台停電，家長、考生都很關心明後兩天是否會停電，他強調，台南市17個考場也將供電無虞，請家長及考生放心。黃偉哲也表示，因防疫而不開放家長陪考，是全國一致性的規定，為了讓家長安心，市府也會增派員加強考生服務。

教育局長鄭新輝說，假設會考期間各考場考生未進入試場前停電，依據「110年國中教育會考考試期間緊急事件處理規定」，「該節考試停電超過20分鐘，最多仍以延長該節考試結束20分鐘為限」的規定來處理。

另為維護考生權益，教育局已加強相關行政協助與聯繫，除避免在會考期間舉辦廟會活動之外，也特別商請補教業者，避免於考試兩日在考場發放傳單，提供學生優質的應考環境。而在考英聽時，空軍443聯隊非必要將停止演練，避免干擾。