疫情延後施工...入住新房夢難圓 住豬舍的4歲小妹大哭感冒
雲林縣家境貧困的四湖鄉4歲鄭小妹，從出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小姝畫了一張新家的圖，感動台灣希望義工團，預定明天動工為鄭小妹建新房子，實現夢想，不料因疫情升溫，加上施工的義工成員來自全台各地，疫情不宜群聚，義工團在網路宣布延後施工並向鄭家說明，鄭小妹知道後當場大哭，媽媽安慰許久後才漸平撫，這兩天卻感冒生病了。
鄭小妹的父母約五年前結婚，就借用親戚閒置的豬舍，稍作隔間整修就入住，隔年鄭小妹出生就一直住在豬舍改建的房子，十分簡陋，屋頂天花板快塌陷，只靠幾根木頭支撐，下雨嚴重漏水，有時還會有蟲蛇入侵，冬冷夏熱。
鄭小妹家境清寒，父親在工廠工作收入有限，母親偶而打工貼補家用，家中還有曾祖父、阿嬤及曾祖母，經濟拮据，短時間內無力改善住家環境。
鄭小妹夢想和別人一樣住大房子，不久前用圖紙畫出心中想要的家，媽媽把她天真的夢想PO網分享，台灣希望義工團得知後，籌足75萬元工程費，決定能幫小妹妹圓夢。準備利用豬舍旁一塊約僅20坪祖先留下的荒地，完成整地，預定本月15日動工，23日交屋。
鄭小妹將有了新家，滿心期待，不料最近疫情升溫，台灣希望義工團也在粉專官網公告，各地疫情擴大，基隆、宜蘭及新北爆發多重社區感染及多人確診，感染源不明，因團員多數來自北部，為保護團員避免移動造成染疫危機，並配合政府防疫政策，即刻起停止一切出團的準備以及後續已排定之出團行程，待指揮中心調降防疫等級時義工團再啓動。
這項公告也包括雲林四湖鄭小妹的建案，已報名的90位義工將暫時取消，義工團也希望疫情趕快過去，讓想要有個「家」的人早日如願以償。
義工人員前兩天也通知鄭小妹家人延後建屋之事，鄭小妹知道後失望大哭，鄭媽向她安慰，又不是不建，等疫情過了再蓋，新房子會更安全。小妹妹似懂非懂哭到累就睡著了。鄭媽媽說，小孩子原本充滿喜悅期待，聽到還沒有要蓋房子，難免會傷心，不過沒關係，孩子都是這樣，只是這兩天感冒了，只希望孩子趕快好起來。
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