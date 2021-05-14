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台南3大水庫蓄水跌破8000萬公噸 曾文不到6%

中央社 / 台南14日電

水情嚴峻，水利署南區水資源局今天最新水情資訊顯示，台南曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，總蓄水量已跌破8000萬公噸，其中曾文水庫蓄水率不到6%。

南水局水情資料指出，截至今天下午1時，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量3045公噸，蓄水率5.98%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3690公噸，蓄水率46.96%；南化水庫有效蓄水量1236萬公噸，蓄水率13.59%。

台南市政府水利局表示，台南市平日用水量每天約97萬6000公噸，今年2月25日水情燈號改為減量供水的橙燈，及4月1日起民生用水實施全日減壓供水後，每天用水量已降至90萬2800公噸，一天節水約7萬公噸。

水利局人員說，時序進入5月中旬，台灣中南部旱象持續嚴峻，中央氣象局統計，去年6月迄今，台灣西半部雨量創下觀測以來最少紀錄，同時預估今年5月至6月梅雨季雨量可能正常偏少。

面對水情嚴峻，台南市長黃偉哲市長已下達「多省水」、「多找水」、「多調水」抗旱策略，全力因應嚴峻旱象。

至於蓄水量掛零的白河水庫，水利局表示，目前白河水庫淤積量約1500萬立方公尺，中央已進行水庫更新改善，完成防洪防淤隧道、壩體改善、出水工改善等工程，水庫繞庫排砂工程持續興建中，且加強清淤；今年清淤量98.53萬立方公尺，中央更成立清淤土方去化平台，致力於民國115年恢復白河水庫庫容。

南化水庫 曾文 白河

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