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第一波梅雨台南水庫沒進帳 南化水庫剩13%管制出水量

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南化水庫水位直直落，全力管控出水，以撐過乾旱。記者吳淑玲／攝影
南化水庫水位直直落，全力管控出水，以撐過乾旱。記者吳淑玲／攝影

時序已經進入5月，中、南部地區旱象持續嚴峻，依據中央氣象局統計從去年6月迄今，西半部雨量創下有觀測以來最少紀錄，氣象局也預估未來5至6月的梅雨季雨量可能正常偏少，台南市轄內3大水庫總有效蓄水量僅剩8505萬立方公尺，台南市府水利局表示，將加大力度「多省水、多找水、多調水」，把每日用水量降至82.3萬噸，節水率達15.6%為目標，避免進入水情紅燈供五停二之狀況。

今天上午即時水情，曾文水庫有效蓄水率僅5.98% （蓄水量3045萬立方公尺），烏山頭水庫蓄水率47.2% （蓄水量3709萬立方公尺），南化水庫有效蓄水率僅13.6% （蓄水量1244萬立方公尺）。

南區水資源局表示，從去年6月至今幾乎都沒有下雨，才造成今年的抗旱如此的辛苦，今年第一波帶來的梅雨幾乎都被乾旱的地表所吸收，沒有徑流量水庫沒有增加進水，現在除了期待下一波的梅雨之外，也只能呼籲節約用水，並且管控南化水庫的出水量降到每日32萬立方公尺，撐過乾旱，其他就由曾文及烏山頭全力支援每日約72萬立方公尺（部分供應嘉義）。

面對水情嚴峻，台南市積極開發水源，向水利署爭取大型移動式RO淨水設備，首部全南科樹谷園區啟用，每日提供200噸RO再生水，作為產業冷卻用水。

另水利署於抗旱2.0計畫再核訂4座大型RO淨水設備，提供大型建築工地（包括歸仁區2處、善化區1處）地下水淨化水質及仁德水資中心運用，預計5月底前完成裝設，其中3處淨化水質納入自來水管網，陸續提供每日約1500噸供市民使用。

為了進一步最大化利用建築工地地下水，水利局已在歸仁達麗建設工地完成一組砂濾淨水設備，將工地地下水引入砂濾設備，淨水後每日可以提供300噸水，另一處位在南區水萍塭公園地下停車場工區，預定5月19日也可完成，每日同樣可以提供300噸水。

另外南化水庫增加從旗山溪引水供台南市使用約1.24億噸（約1.4座南化水庫）；台南市政府及自來水公司已備妥臨時供水站266站及送水車56部；另外請南區水資源局從烏山頭水庫的淨水廠調度水源，支援人口稠密地區的民生用水，台南市政府將以民生用水優先為原則，協調中央調度水源。

台南市用水量在未實施節水措施前，民生加上產業用水每日約為97.6萬噸，目前已降到90.28萬，一日節省約7萬噸。

曾文水庫蓄水量已跌破6%。圖／南水局提供
曾文水庫蓄水量已跌破6%。圖／南水局提供

南化水庫 梅雨 地下水

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