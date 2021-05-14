台南永康可望設全民運動館？黃偉哲簽承諾書

教育部前瞻2.0基礎建設計畫有30億元經費，將補助各縣市興建全民運動館，台南市政府提報序位前3地區為安南、新營、永康區，目前排序第1的安南區全民運動館已爭取到補助1億元，但南市議員陳秋萍指出，永康區人口數最多，且可服務區域包含南關線、南科周邊，對於永康才排第3順位感到不滿，批教育局「草率馬虎」。市長黃偉哲表示，就算中央沒這條預算，也會用市預算來建置。

陳秋萍今在議會總質詢指出，根據教育局設置全民運動館的分析，安南區排第一，總經費3億元，地點在九份子重劃區內公園用地，原因是新重劃區預估有大量人口移入；第二為新營區2億元，在南瀛綠都心旁公園用地，是為了區域平衡，溪北地區欠缺室內運動場館；第三是永康2億元，為台南人口最多行政區，地點在忠孝運動公園旁公園兼體育場用地。

陳秋萍說，永康這2年就有10個重劃區，開發面積達221.63公頃，包括東橋、砲校等，且台南人口數187萬人，雖然一直下降，但永康人口數持續增加，目前有23萬多人，「永康是績優股」，全民運動館設在這裡可服務東區、北區、仁德、歸仁、關廟、新化、新市、安定，照理要排在第1順位設置全民運動館，批教育局的分析評估草率馬虎。

陳秋萍並遞上一張承諾書給黃偉哲，希望黃允諾在台南市長任期內，推動興建永康運動館，黃偉哲答應簽署，並表示即使中央沒有這條預算，不排除會用市預算來建置，隨後開玩笑說「我沒連任就沒有」。

教育局表示，對於爭取設置全民運動館，去年11月底函送8案到體育署申請補助，包括安南、新營、永康、北區、南區、仁德、東區、善化區，共17億元，體育署今年1月來會勘並提報序位前三地區安南、新營、永康區，並以排序第一的安南區全民運動館為優先補助1億元。