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奇美博物館英國V&A博物館合辦國際時尚攝影大師作品展

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供

奇美博物館與英國代表性「V&A」博物館合作，舉辦「蒂姆．沃克：美妙事物（Tim Walker: Wonderful Things）」、國際知名時尚攝影師Tim Walker重量級作品巡迴亞洲首展。館方表示，這場轟動時尚界、藝術圈的經典盛會，早鳥優惠票、「開幕VIP之夜限量票」明天起同步發售，開放預購，邀請民眾體驗「世界級大師打造的魔幻之境」。

奇美表示，不惜重資向V&A博物館引進蒂姆．沃克此生迄今最精彩作品，讓台灣民眾免出國，就能看到國際專業水準的超級傑作，一起見證這位傳奇攝影師，如何透過電影般的豪華造景，以及頂尖知名的表演者，創造吃天馬行空、魔幻詩意的視覺盛宴。7月31日起展出到明年2月6日，訊息在網路上發佈各界詢問度爆表，未演先轟動。

奇美指出，蒂姆．沃克擅長將幻想化為攝影作品，風格鮮明、用色大膽，構圖常見巨大道具、奇異角色、浮誇服裝及華麗隆重、充滿戲感的布景，令人感受到童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍，看似衝突卻又散發著優雅自如的氣質。

「美妙事物」是沃克迄今最大個展，展出職業生涯25年重要作品，更有許多以V&A藏品為靈感的全新創作，有「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等10大系列，總計近300件，涵蓋攝影作品、V＆A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿與素描等。

「V&A」是英國維多利亞與亞伯特博物館簡稱、是世界公認重要指標館所，在工藝美術、裝置藝術領域屬全球博物館界權威，被譽為倫敦最美的博物館；V&A對攝影領域也長期關注，目前攝影相關收藏達80萬件，是全球最大的攝影收藏單位。

奇美強調，引進世界級大展，是希望特展規劃畫能提供更多與全球同步的藝術、文化資源，為台灣民眾開拓視野，同時增進國際交流機會。

蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品；詹姆士．史賓塞；倫敦2018。圖／Tim Walker Studio提供

奇美博物館

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