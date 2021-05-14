疫情停辦現場徵才 「台南工作好找APP」下載近10萬人次

因應防疫升級，台南市勞工局原訂15日（周六）在南紡購物中心，辦理2021「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動將延期辦理。勞工局為協助市民找工作、廠商找人才，提供「台南工作好找APP」來投履歷、找職缺，找人才，局長王鑫基鼓勵運用數位科技工具，讓就業服務不隨著疫情而中斷，提供市民最即時、便捷的就業服務。

台南市勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，「台南工作好找APP」自上架以來至今突破9萬9470下載人次，提供線上服務案量共2萬1065件，整體使用滿意度達88.82%，在Play商店獲4星評價，顯見「數位化就業服務」深獲使用者肯定。

梁偉玲說，「台南工作好找APP」介接勞動部全國職缺資料庫、每日進行職缺更新，只要一機在手隨時都能得到最即時、第一手台南地區職缺資訊；為方便民眾求職使用，提供自傳範本及履歷表自拍功能，求職者可一鍵完成個人自傳，並透過智慧型手機拍照，即拍即傳更新至個人履歷表內，也可依求職者喜好提供客製個人化職缺排序，方便求職者瀏覽閱讀，並可依需求儲存我的工作及我的公司等多樣功能。

梁偉玲指出「台南工作好找APP」兼具求職求才功能，更結合職訓課程、面試技巧、求職防騙及全國技能檢定試題等等資訊，是提供市民朋友求職就業的好幫手。「台南工作好找APP」支援各大社交平台如臉書、Line分享功能，看到中意職缺可立即分享給親戚好友。