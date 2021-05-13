網友拍到空中乍現金光 竟是38公里外來自「阿里山的微笑」

有網友在臉書Po文，可以從嘉義縣朴子市遠眺38公里外的梅山太平雲梯，引發民眾熱烈迴響；環保局表示，近日空氣品質良好，除了跟夏季興南風有關，也顯見環保局近年管制逸散源有成；太平村長嚴清雅說，雲梯自2017年起，夏夜7至9時固定15分鐘點燈時間，歡迎民眾上山共賞絕美夜景。

網友Acharng Tsai在臉書「嘉義之美」Po出他從嘉義縣朴子市遠眺38公里外的梅山太平雲梯，底下網友紛紛留言表示讚嘆，有網友說像「阿里山的一抹微笑」，也有人說這代表最近空氣品質真的很好。

嘉義縣環保局長張根穆表示，台灣夏季開始吹南風，嘉義縣位於上風處，擴散條件較好，較不容易累積汙染，4到9月往往是嘉義品質最佳時刻。

嘉義縣新港及朴子觀測站最新測得實時空氣質量指數（AQI)分別為23及38，均為綠色優良等級，張根穆說，這也代表環保局近年空汙防治有成。

太平村長嚴清雅說，太平雲梯自2017年起，夏天晚上7至9時、冬天6至8時會連續點燈3小時，後遭環團抗議，才改為整點點燈15分鐘。

嚴清雅說，當初點燈的用意是搭配梅山太平村的意象，微笑曲線象徵太平村的活力與希望，從彰化到台南都能遠眺太平雲梯燈光，未來希望能搭配梅山特有雲海和點點繁星，讓梅山太平地區更美麗。