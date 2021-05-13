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大停電海產店「高價龍虎斑」翻肚死亡 養殖業有驚無險

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
全台大停電，嘉義縣布袋鎮觀光魚市經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡。圖／游志豪提供
全台大停電，嘉義縣布袋鎮觀光魚市經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡。圖／游志豪提供

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電嘉義縣布袋鎮觀光魚市經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡，游趕緊殺魚冷存，減少損失。

嘉縣養殖漁業生產發展協會執行長陳泓碩說，東石、布袋、義竹等3鄉鎮養殖業，魚塭都備有柴油發電機，停電時間不長，魚塭水車繼續發電，不影響放養的魚蝦。縣府漁業科未接獲養殖停電損失通報。

游志豪說，下午2點半到4點半共2小時無預警停電，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡，停電時間比公告輪流停電50分還久，龍虎斑死亡損失。

台電嘉義區營業處說，嘉義縣市第一輪停電戶共計7萬5127戶，停電時間下午3點到3點50分；第二輪停電時間下午3點50分至4點40分，停電戶數共計8萬975戶。

嘉義縣18鄉鎮市逾一半鄉鎮市停電，電梯受困求助案及交通號誌停擺求助案增加，消防局獲報出動消防救護人員救援，電梯受困民雄鄉3件，太保市1件，全部脫困。縣轄大埔美產業園區、馬稠後產業園區、嘉義長庚等重要地點，都未停電。

全台大停電，嘉義縣布袋鎮觀光魚市經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡。圖／游志豪提供
全台大停電，嘉義縣布袋鎮觀光魚市經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，店內大型水族箱放養高價龍虎斑有7、8隻翻肚死亡。圖／游志豪提供

停電 嘉義 興達電廠

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