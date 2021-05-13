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仁義潭蓄水率跌破2成 水公司：嘉義正常供水

中央社 / 嘉義縣13日電

仁義潭水庫今天蓄水率跌破2成，引起民眾擔憂。水公司表示，仁義潭與蘭潭每日供應嘉義地區用水19萬噸，目前2座水庫合計有效蓄水量超過900萬噸，至少6月底前都會正常供水。

經濟部水利署台灣水庫即時水情顯示，嘉義地區主要供水來源仁義潭水庫今天蓄水率跌破2成剩19.8%，嘉義民眾在社群媒體貼文擔心限水，引起生活不便。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明說，至少6月底前嘉義不會實施限水，民眾不用擔憂。

吳界明表示，嘉義地區每日平均用水量約30萬噸，仁義潭與蘭潭水庫每日供水量19萬噸，不足部分由南區水資局調配雲林與台南水源支援。目前仁義潭與蘭潭合計有效蓄水量超過900萬噸，短期內嘉義不會出現停二供五情形。

吳界明指出，仁義潭3月底開始清淤，目前已達到今年清淤5.5萬噸目標，期待老天早日降雨，把水庫灌飽；嘉義地區雖沒限水，仍呼籲民眾節約用水。

嘉義 水庫 蘭潭

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