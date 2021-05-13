嘉市棒球場「禁止設攤」沒人怕 議員曝真相無法開罰

嘉義市立棒球場旁「KANO園區」新建滑草場，假日人潮爆滿，市議員鄭光宏今天質詢指出，攤商不顧「禁止設攤」告示，擺得像菜市場亂象，但嘉市體育場自治條例並沒罰則，導致根本無法開罰；教育處長林立生說，已請保全加強勸導、驅離，之後會擬修法增加罰則。

鄭光宏說，今年過年期間有返鄉的家庭到棒球場周邊玩樂，1名父親看見有攤商在現場抽菸，好言勸說反而起口角，變成互毆、提告傷害罪；該名父親認為，環境整理如此好，怎放任隨意擺攤、抽菸沒制止。

鄭光宏解釋，嘉市公園管理自治條例禁止公園內擺攤，但從沒開罰過棒球場周邊攤商，原因是該處屬「公園用地」，但非公園自治條例所規範、依都市計畫法開闢的公園，不適用自治條例；而管理單位是教育處體育場，體育場的自治條例沒罰則，「攤商懂這個漏洞，才大剌剌擺在那」。

林立生說，會請保全人員柔性勸導、驅離違規攤販，也將研議修訂體育場管理自治條例，增訂相關罰則；衛生局長張耀懋說，棒球場周邊本來就不得吸菸，雖不用公告，有加貼提醒標誌。

鄭光宏另指出，棒球場周邊道路，假日常見兩側亂停路邊，但也因公園用地、不屬市區道路，不能依道路交通管理處罰條例開單或拖吊；停車格還有至少10輛廢棄車，長期占據停車格，建議教育處、工務處及警察局前往會勘，認定納入道路範圍。