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封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

台南連日高溫 水庫水位持續下探

中央社 / 台南13日電

台南地區水情不佳，最近又是連日高溫炎熱的天氣，主要水庫蓄水量持續下探，曾文水庫蓄水率已跌破6%，經濟部水利署南區水資源局再次呼籲民眾確實力行節水，度過缺水難關。

南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，台南各主要水庫集水區近日仍沒有大規模降雨，加上連日高溫，水位持續下探，曾文水庫蓄水量是營運48年來歷年同期的「第11枯」，供應民生用水為主的南化水庫也在等待天降甘霖，加上高雄旗山溪水位偏低，無法透過甲仙攔河堰越域引水挹注，蓄水率跌破15%。

鄒漢貴指出，高溫炎熱的天氣雖然會增加水庫蒸發量，但不會比一般用水浪費的損耗來得嚴重，還是需要民眾確實力行節水，才能讓水資源有最好的使用效率。

依據南區水資源局今天上午11時的觀測資料，曾文水庫蓄水量3045萬立方公尺，蓄水率5.98%，烏山頭水庫蓄水量3776萬立方公尺，率水率48.05%，南化水庫蓄水量1284萬立方公尺，蓄水率14.11%。

南化水庫 水資源 高溫

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