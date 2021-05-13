嘉義縣打造多功能動保教育園區 預計今年九月完工

嘉義縣政府為提升流浪貓狗收容品質，向中央爭取8仟200萬元經費，將原本潮濕陰暗臨時搭建的鐵皮臨時收容處所，改建為兼具生命教育之多功能動物保護教育園區，目前工程進度已達75%，預計今年9月完工。

動保教育園區基地面積約2,998平方公尺，建物規畫為3樓，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，未來提供40間犬舍及2間貓舍的飼養空間，約可容納210隻犬貓。

主體建物利用屋頂斜角交錯規畫與中央通道的上升氣流，可效增加動物舍的換氣量，搭配半開放的犬舍設計，提供犬隻開闊活動空間及適當日照時間，除達到節能減碳外更能改善以往昏暗、擁擠不通風的狀況。

醫療部分則規劃有隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，以提升園區診療水平，另為推廣認養及教育宣導，設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，園區搭配鄰近民雄垃圾掩埋場與周邊道路整建後，場區與道路更為潔淨與寬廣，未來將吸引更多學校學生戶外參訪與民眾親子休閒活動，並為嘉義縣動物保護發展樹立里程碑。

家畜所於93年向民雄鄉公所租借衛生垃圾掩埋場下方閒置區域，以臨時搭建的鐵皮屋作為本縣流浪犬中途之家，約收容110隻流浪犬，但位置偏遠、環境不佳，無法吸引參訪人潮導致認養率不佳。