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全大運還有9項賽事逾4千人參與 成大籲延後舉辦

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
全大運主辦單位成功大學總顧問李俊璋建議賽事能延後舉辦。記者鄭維真／攝影
全大運主辦單位成功大學總顧問李俊璋建議賽事能延後舉辦。記者鄭維真／攝影

全國大專校院運動會正在台南進行中，預計明天舉辦開幕典禮，台南市長黃偉哲擔心選手足跡恐難掌握，今天上午呼籲能延期舉辦。主辦單位成功大學隨後也表示，目前有7項競賽正在進行，參與的裁判、選手、教練已有4400多人，即日起還有9項賽事即將展開，預計多達4500人以上，強烈建議能延後舉辦。

成大總顧問李俊璋指出，成大睽違40年後，獲選承辦今年的全國大專校院運動會，全力投入準備與執行16個校內外場所的防疫措施以及現代化的競賽空間。

5月6日在公西射擊基地展開射擊競賽以來，至今已完成4項競賽，校方表示，有7個競賽正進行中，參與的裁判、選手與教練已達4400多人，但還有9項競賽即將展開，預計多達4500人以上。

李俊璋表示，考量近日國內疫情嚴峻，各方都需要集中精神與資源、全力維護民眾健康，為珍惜寶貴的醫護人力，並減少大量民眾南北移動所可能增加的風險，成大也強烈建議體育署及大專體總針對今天之後才開始的9項比賽延後舉辦，待疫情舒緩後擇期續辦。

成大 疫情 裁判

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